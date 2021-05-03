Пандемия сильно сократила доходы отелей и приток иностранных гостей

На протяжении последнего десятилетия Азербайджан развивал свою туристическую отрасль, достигнув рекордного роста международного туристического потока в позапрошлом году.

Впрочем, стагнация стала доминирующим трендом не только в нашей стране. Пандемия обернулась серьезным испытанием для мирового туризма. Для наглядности достаточно приглядеться к цифрам, свидетельствующим о том, что доля туризма в мировом ВВП сократилась за год аж вдвое. И если вклад индустрии туризма в мировой ВВП в позапрошлом году составлял 10,4%, в минувшем году из-за пандемии коронавируса он сократился до 5,5%, следует из отчета Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленного совместно с Oxford Economics. Кстати, упомянутый Отчет охватывает влияние пандемии на туризм в 185 странах и 25 географических или экономических регионах мира.

Как отмечают в WTTC, до пандемии на международный туризм, включая его прямое и косвенное воздействие, приходилось каждое четвертое новое рабочее в мире и 10,6% всех рабочих мест. Однако в прошлом году сей показатель уменьшился на 18,5%, десятки миллионов сотрудников этой сферы остались без работы. При этом угроза потери еще большего числа рабочих мест сохраняется, так как многие из них поддерживаются благодаря государственным программам поддержки отрасли. Без полного восстановления международных путешествий их вряд ли удастся сохранить. Опосредованно падают и доходы от сферы туризма. До пандемии в позапрошлом году в ходе поездок путешественники потратили $1,7 трлн., что составляло почти 7% международного экспорта и 27,4% экспорта услуг. В минувшем же году расходы туристов на путешествия по своим странам, по данным WTTC, сократились на 45%, а расходы в ходе зарубежных поездок — почти на 70%.

Как и следовало ожидать, наша страна не стала исключением из этого правила. Только в первом квартале этого года доходы от предоставленных услуг гостиниц Азербайджана составили 34,1 млн. манат, что на 43,1% меньше, чем за этот же период 2020 года, сообщает Госкомстат. Число ночевок в гостиницах составило около 300 тыс. человек-ночь, снизившись с сопоставимым периодом на 36,9%. Примерно половина (48,5%) ночевок в гостиницах приходится на долю города Баку. На долю иностранцев приходится 17,8% ночевок (53,3 тыс. человек-ночь). Иностранцы в основном посещали бакинские гостиницы (79,1%).

По данным Госкомстата, за январь-март этого года использовано 7,8% единовременной вместимости гостиниц страны, в то время как за этот же отрезок времени прошлого года данный показатель составлял 12,2%. В Баку, к примеру, данный показатель составляет 9,6%, а в Шабранских, Гусарских и Нафталанских гостиницах — 45,1%; 19,4 и 16,8% соответственно.

Что же касается отчетности Госпогранслужбы, в первом квартале этого года количество туристов, посещающих нашу страну, продолжало снижаться – за отчетное время Азербайджан посетили 117,2 тыс. человек, что в 4,4 раза меньше, чем за сопоставимые месяцы прошлого года. При этом большинство из них приезжали в нашу страну с нетуристическими целями. Согласно официальной статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе-марте этого года количество прибывших из Грузии уменьшилось 11,9 раза, Туркменистана — 8,9 раза, з Казахстана — 7,7 раза, из Узбекистана — 5,2 раза, из Российской Федерации — 4 раза, Украины — 3,7 раза, Великобритании — 3,6 раза, Беларуси — 2,1 раза, Турции — 1,9 раза, Ирана — 1,6 раза.

«Уменьшение количества туристов из-за пандемии было ожидаемым, — заметил в этой связи # депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. — Однако, учитывая, что новый туристический сезон не за горами, необходимо изменить строгие правила посещения страны. Если иностранец, не отвечающий разрешенным критериям, имеет отрицательный результат теста PSR на коронавирус, он не может въехать в нашу страну. Между тем у иностранцев с отрицательными результатами анализов риск передачи вируса значительно ниже. Таким образом, посещения этих лиц не представляют серьезной эпидемиологической угрозы».

По его словам, на сегодняшний день в страну могут приезжать главы аккредитованных у нас иностранных дипломатических представительств и консульств, сотрудники и члены их семей, а также иностранцы, родители, супруги или несовершеннолетние дети которых являются гражданами Азербайджанской Республики. Кроме этого, такой возможностью располагают лица, имеющие постоянный вид на жительство, в страну также могут приехать иностранцы и иностранные студенты, обучающиеся в наших вузах. По мнению депутата, строгие правила посещения страны следует смягчить.

В то же время в стране разрабатывается стратегия устойчивого развития туризма во время пандемии. Так, на начальном этапе профильные структуры уже определились с комплексным подходом для объединения всех заинтересованных сторон. По имеющимся данным, этого требует необходимость справиться с трудностями, вызванными Covid-19.