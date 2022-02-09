В сообществе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте» местные жители опубликовали фото азовского памятника «300 лет российскому флоту», провалившегося под землю.

Руководитель пресс-службы администрации Азова Ирина Высавская в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что властям не известна причина обрушения постамента. По ее словам, памятник починят, когда погода наладится.

«Директор департамента ЖКХ города Азова Александр Самарич сообщил, что департаментом ЖКХ зафиксирован факт повреждения памятника. Проводится работа по выявлению причин повреждения. Будет проведено восстановление постамента. Ремонтные работы будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий, но не позднее 01.04.2022 года», — сказали в пресс-службе.