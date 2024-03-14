Удары по кораблям Черноморского флота России наносились ракетами, поставленными НАТО.
Как сообщает ТАСС, это признал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Выступая с ежегодным докладом о безопасности НАТО, он заявил, что при нанесении ударов по кораблям ЧФ применялись ракеты Scalp и Storm Shadow, которые были переданы Украине странами НАТО.
По словам Столтенберга, это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.
При этом генсек альянса не стал уточнять, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов