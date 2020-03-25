Палестина и Израиль создали совместный штаб по борьбе с коронавирусом

Споры между Палестиной и Израилем «отошли на второй план» на фоне пандемии коронавируса нового типа, стороны принимают совместные шаги по противодействию инфекции, заявил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям».

Президенты Израиля и Палестины Реувен Ривлин и Махмуд Аббас обсудили сотрудничество сторон в борьбе с пандемией, был создан совместный штаб по борьбе с коронавирусом, отметил посол.

При этом Нофаль выразил надежду на то, что на фоне пандемии США и Израиль откажутся от «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенной американским президентом Дональдом Трампом.