Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе.

Об этом заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

Он сказал, что эти преступления не должны оставаться безнаказанными.

Палестина три недели назад подала в Международный уголовный суд, чтобы призвать Израиль к ответу.

Палестинский дипломат пояснил, что главный прокурор Международного уголовного суда посетил сектор Газа. Он отметил, что ХАМАС мог 7 октября совершить военные преступления, но это касается и Израиля. По его словам, все, кто совершил военные преступления, должны привлекаться к ответственности, независимо от национальности.