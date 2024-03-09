В результате вооруженного палестино-израильского конфликта 90 процентов жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского анклава пишет лента.ру.

Власти Газы подсчитали также материальный урон от ударов Израиля. «Прямой ущерб и зафиксированные потери к настоящему моменту составили более 30 миллиардов долларов», — говорится в сообщении. Отмечается, что к ущербу относятся повреждения жилых домов и иных помещений, а также объектов инфраструктуры (включая дорожные, электрические, водопроводные и канализационные сети) анклава.

Гендиректор пресс-службы администрации сектора Газа Исмаил аль-Савабт рассказал, что после начала бомбардировок и уличных боев в анклаве были разрушены почти все больницы и школы. Общее число жертв конфликта, а также раненых и пропавших без вести жителей Газы — более 110 тысяч человек.