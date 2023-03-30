Палата представителей США проголосовала за лишение Китая статуса развивающейся страны, который давал Пекину некоторые преференции в международных соглашениях и договорах, сообщает Голос Америки.

Соответствующий законопроект поддержали 415 законодателей, против не проголосовал никто, 19 членов палаты воздержались.

Законопроект был внесен в конце февраля республиканским конгрессменом Янгом Кимом и его коллегой-демократом Джерри Коннолли на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином.

Авторы законопроекта заявили, что Китай, будучи второй экономикой мира, извлекает выгоду из статуса развивающейся страны, получая помощь на развитие и кредиты от международных организаций, одновременно эксплуатируя другие страны через свою инициативу «Пояс и путь», которую критики считают долговой ловушкой.

Документ предусматривает, что политика США должна быть направлена против обращения с Китаем как с развивающейся страной.