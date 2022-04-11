В Пакистане начинаются выборы нового премьера на фоне заявлений об иностранном вмешательстве в политику страны, вынесенного вотума недоверия премьеру Имрану Хану и массовых акций в поддержку Хана и его партии «Техрик-и-Инсаф».

Как передает РИА Новости, за решение о вотуме недоверия проголосовали 174 из 342 членов парламента, всего на два голоса преодолев необходимый минимум в 172 голоса.

Оппозиция обвиняет правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.

Позже Хан заявил, что его независимая внешняя политика раздражала «иностранные державы», в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. Хан также сообщил, что получил письмо с угрозами через посла Пакистана в Вашингтоне, а помощник американского госсекретаря Дональд Лю на встрече с послом Пакистана предупредил о возможных последствиях в случае, если партия Хана сможет преодолеть вотум недоверия в парламенте.

В свою очередь, государственный департамент США заявил, что слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.

Сегодня парламент Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия «Техрик-и-Инсаф» во главе с Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти в 14:00 (13:00 бакинское время).