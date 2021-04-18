Пакистан надеется на вклад Стамбульской конференции в мирный процесс в Афганистане

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Курейши выразил надежду на то, что Стамбульская конференция по мирному урегулированию в Афганистане внесет вклад в долгосрочный мир в этой стране и закрепит мирное соглашение, подписанное между конфликтующими сторонами в 2020 году в столице Катара Дохе, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом Курейши заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Афганистана Мухаммедом Ханифом Атмаром, сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

Министры обсудили развитие межафганского диалога и достигнутый в настоящий момент прогресс по этому вопросу.

Курейши отметил, что Исламабад поддерживает мирный диалог в Афганистане, мир в этой стране в интересах, в том числе, и Пакистана.

В свою очередь глава МИД Афганистана поприветствовал дипломатическую, политическую и моральную поддержку Пакистана.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран согласились провести встречу в Стамбуле.

Международная конференция по мирному процессу в Афганистане пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая.

Мероприятие будет организовано совместными усилиями Турции, Катара и ООН при участии представителей властей Афганистана и делегации движения «Талибан».

Во внешнеполитическом ведомстве Турции отметили, что организаторы конференции разделяют позицию по необходимости поддержки суверенитета, независимости и единства Афганистана.