«Ответ на провокации Армении не станет условием для военного вмешательства России» — российский эксперт

Появление на азербайджано-армянской границе российских флагов – это тревожный сигнал. Особенно если учесть то, что с этих границ вчера была атака армянской стороны. Официальный Баку заявил уже, что Азербайджан будет отвечать в соответствии c 51 статьей устава ООН.

О том, как будут развиваться военные действия дальше, будет ли Россия вмешиваться или также будет держать нейтралитет, рассказал в интервью # доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

— Сейчас армянское руководство просит у России помощи. Понятное дело, что Москва может напрямую вмешаться в конфликт лишь в случае боевых действий на территории Армении. Но при этом мы видим, как армяне атакуют Азербайджан непосредственно со своих территорий. Как вы считаете, могут ли ответные действия Азербайджана на эти провокации привести к вмешательству России?

— Официальный Ереван всячески пытается создать прецедент для вовлечения России в армяно-азербайджанский конфликт на своей стороне. Официальная Москва прекрасно осознает создавшуюся обстановку и будет всячески предпринимать меры по недопущению подобного сценария развития событий. То есть, если с территории Армении будут наноситься ракетные и артудары по мирному населению Азербайджана, среди которого, кстати, также есть этнические армяне и русские, то подавление азербайджанской стороной этих огневых точек не станет условием для военного вмешательства России.

Но здесь, все-таки, главное, чтобы официальный Баку стремился проявлять сдержанность и не подавался на провокации армянской стороны. Одновременно официально уведомлять все субъекты международного права, в особенности членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, по поводу готовящихся и уже совершенных подобных провокационных действий со стороны официального Еревана.

При этом, пока что высшее армянское руководство жалуется на Азербайджан, кому не попадя: России, НАТО, Евросоюзу и т.д. Однако, официальный Ереван не предложил еще конкретных компромиссных шагов по урегулированию конфликта, по видимому всё еще надеясь на внешнюю военную защиту и поддержку. И неважно от кого, такая поддержка придет – от НАТО, ОДКБ или от Папы Римского.

— По уставу ОДКБ, если страна — член организации агрессор, то насколько она защищается?

— Такого вообще нет в Уставе ОДКБ – организации исключительно оборонительной. Я уже неоднократно ставил вопрос о том, как согласуется термин «коллективная безопасность» и удержание Арменией в своей оккупации азербайджанских земель. Уверен, что в ОДКБ прекрасно осознают критическое противоречие в данном вопросе. Поэтому такая, а по сути, никакая реакция данной организации на современные события в Нагорном Карабахе и районах вокруг него.

— Сейчас многие пытаются понять политику России. Она не до конца поддерживает Армению, но и в рамках СБ ООН они пытаются надавить на Азербайджан. Как понять ее политику?

— Об этом я и ранее говорил в азербайджанских СМИ: Россия не будет открыто вмешиваться военным путем в современный армяно-азербайджанский конфликт. Но, одновременно, будет всячески давить на официальный Баку в целях остановки боевых действий и перехода к мирным переговорам. При этом, опять же ранее я уже говорил, что официальный Баку, несмотря на все подобные давления, продолжит операцию по освобождению своих земель. Поэтому мне к тому, что я говорил ранее до осеннего обострения эскалации армяно-азербайджанского конфликта, нового добавить нечего.

Хочу отметить, что сейчас я очень неохотно даю интервью по событиям Нагорного Карабаха, так как уже неоднократно предупреждал и прогнозировал о подобном развитии событий, а также о том, как будут реагировать Россия, ОДКБ и т.д. Просто уже не хочется повторять то же самое, о чем я ранее предупреждал! Теперь все мои прогнозы начинают сбываться.