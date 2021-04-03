Отрицание очевидного: украинский сценарий повторяется в Азербайджане?

«Если бы Москва приказала запустить эти ракеты со своей базы в Армении против Азербайджана, это было бы актом войны». О этом заявил американский политолог Пол Гобл, комментируя нахождение обломков ракет комплексов «Искандер» в Шуше. По его словам, «в таком случае, Баку должен решить, как реагировать». Очень правильное замечание.

«Это, безусловно, подорвало бы отношения между Москвой и Баку, сделав Азербайджан как более подозрительным в отношении намерений России, так и более готовым к действиям против Армении», — сказал он в беседе с «Туран». И все, что он сказал, логично. С той лишь поправкой, что в азербайджанском экспертном сообществе и в общественном мнении никогда не было особых иллюзий касательно того, что из себя представляет нынешняя Россия.

Впрочем, там особо и не скрывают своего истинного лица. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в распространенном в пятницу интервью армянской газете «Новое время», Россия на сегодняшний день направила около $15 млн. на содействие пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. «Прямая финансовая помощь Российской Федерации на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около $15 млн.», — сказал он.

Руденко добавил, что создаются условия для восстановления нормальной жизни на Южном Кавказе, превращения его в территорию взаимного доверия, безопасности и процветания. «Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов», — заключил он.

Проще говоря, министр иностранных дел РФ бравирует тем, что его страна открыто финансирует карабахских сепаратистов. О том, что ничего подобного не было до 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, особо напоминать нет смысла. Как и о том, что нет никакого пункта о финансировании карабахских сепаратистов со стороны РФ и в трехстороннем заявлении премьер-министра РА, а также президентов РФ и Азербайджана от 10 ноября.

По сути, Россия уже открыто демонстрирует свои притязания на пока еще оставшиеся под оккупацией территории Азербайджана. Осталось только выдать российские паспорта жителям Ханкенди и все — перед нами новая реальность, о неизбежности которой так громко говорили эксперты. И именно официальному Баку нужно понять, что теперь делать со всем происходящим. Делать вид, что все в порядке уже не получится.

Тем более, что слишком уж очевидно становится, что российская сторона банально лжет. «Российские миротворцы, несущие ответственность за безопасность в регионе, принимают меры для недопущения милитаризации Карабаха», — заявил Руденко. Тут все более, чем очевидно. На пока еще на не освобожденной азербайджанской армией территории АР все еще находятся армянские вооруженные формирования, остатки так называемой армии «НКР». Сам факт их там присутствия и есть милитаризация Карабаха под покровительством РФ.

Кроме того, можно напомнить слова одного из сепаратистских военных преступников, скрывающихся от азербайджанского правосудия на территории Карабаха, Виталия Баласаняна о том, что граждане Армении, якобы, смогут приезжать и служить… добровольцами, в случае принятия ими «гражданства» несуществующего государства. Что это, как не милитаризация Карабаха?!

А тут еще и скандал с «Искандерами» набирает обороты. Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу представило в Баку обломки двух ракет. Представитель агентства сказал журналистам, что это фрагменты ракет «Искандер», обнаруженные в городе Шуша 15 марта при проведении разминирования. Представитель ANAMA показал фотографии частей ракет. По его словам, сейчас специалисты уточняют их модификацию.

«Обломки находились на расстоянии 780 метров друг от друга. Недавнее расследование показало, что в направлении города Шуша была выпущена ракета «Искандер-М», — заявил начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмайлов. По его словам, в ходе проверки опознавательного номера ракеты (9М723) было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер». Причем, комплекс «Искандер-М» состоит на вооружении российской армии и его экспорт запрещен международными договорами.

И вот, на фоне всего этого, представитель Кремля Дмитрий Песков заявляет, что ракетные комплексы «Искандер» в карабахском конфликте не применялись. «Насколько я понимаю, это новая информация», — сказал он журналистам. Ну да, новая. И фото есть, и СМИ многих стран мира их уже опубликовали. Тем не менее, нам предлагают не верить собственным глазам.

Пескова спросили, есть ли у Кремля понимание, откуда могла появиться ракета от «Искандера», об обнаружении обломков которой заявили в Баку. «Нет, мы не располагаем информацией», — ответил он. Пресс-секретарю президента России неизвестно, докладывали ли об этом Владимиру Путину «по линии военных», и располагает ли министерство обороны России «какой-то детальной информацией об этом». В общем, я не я, и хата не моя.

Осталось только услышать от российских официальных лиц что-то типа того, что «Искандер-М» можно купить в любом военторге в Ханкеди или, на крайний случай, в Гюмри. Так, политика отрицания очевидного, взятая Кремлем на вооружение в ходе аннексии Крыма «зелеными человечками» и поддержки российскими военнослужащими сепаратистов и боевиков в «ДНР» и «ЛНР», станет совсем уж буквально повторяющейся и в нашем случае.