Следственный комитет Беларуси впервые возбудил уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов.

Как передает #, об этом сообщает госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, дело возбуждено против 54-летнего жителя Минска. Согласно материалам следствия, в 2020 году он в созданной им группе в соцсети размещал «материалы протестной тематики», а также «сведения, дискредитирующие республику и реабилитирующие фашистов».

В частности, обвиняемый утверждал, что «немцы обращались с населением Беларуси добродушно, зверствовали же в основном партизаны». Кроме того, по утверждению МВД, задержанный граждан заявил, что деревня Хатынь была сожжена партизанами во время Второй мировой войны.

Отметим, что в июле 2021 года президент страны Александр Лукашенко в ходе своего выступления на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Курган Славы» под Минском заявил о «белорусском холокосте» или «холокосте белорусского народа» в годы нацистской оккупации Беларуси.

В декабре 2021 года Палата представителей Национального собрания страны приняла закон «О геноциде белорусского народа». Статью в Уголовный кодекс Беларуси добавили в начале 2022 года. За отрицание факта «геноцида белорусского народа» предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а повторно — до десяти лет лишения свободы.