Сопротивление технологиям и инновациям напоминает борьбу с идеями Коперника или Джордано Бруно.

Как сообщает корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

«Cегодняшний Шушинский глобальный медиафорум посвящен искусственному интеллекту. Каждый год мы стараемся выбирать самые важные и актуальные темы. Сегодня вокруг искусственного интеллекта идут разные обсуждения. Угроза ли это или возможность? И я здесь не призываю к борьбе против технологий», — сказал Гаджиев.

По его мнению, борьба с технологиями, инновацией и новизной сопоставима противодействию идеям Джордано Бруно или Коперника.

«Понимаете, и новые поколения будут критиковать нас за это. Они тоже будут воспринимать это как борьбу с мыслями Джордано Бруно и других мыслителей — как сражение с ветряными мельницами. В то же время будущие поколения будут нас упрекать и в том, что мы стали причиной возникновения концепции, которую невозможно контролировать и которая создает неопределенность», — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект, «безусловно, меняет многое»: в том числе и наше отношение к религиозным убеждениям, и к нашим взглядам.

«Правда изменилась. Истина — это действительно редкий и ценный актив, который сейчас тоже находится под угрозой», — отметил он.