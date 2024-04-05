Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте, эти результаты в условиях дефицита и замедления в поставке снарядов «действительно очень хорошие». На заседании Ставки верховного главнокомандующего был заслушан подробный отчет главнокомандующего Александра Сырского по поводу тех точек на фронте, где армия РФ рассчитывала сейчас иметь успех.

«Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться», – отметил президент Украины. К сожалению, он выдал желаемое за действительное. В четверг, 4 апреля, российские войска совершили механизированный штурм в направлении города Часов Яр (к западу от Бахмута) и продвинулись к восточной окраине этого населенного пункта.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), на восточной окраине Часового Яра оккупантов остановили ВСУ. На геолоцированных кадрах, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска ведут механизированный штурм силами до роты в направлении Часового Яра. Кадры свидетельствуют, что российская механизированная колонна продвинулась вдоль участка трассы Т-0506 (Хромовое — Часов Яр) до восточной окраины микрорайона Канал (крайняя восточная часть города Часов Яр), прежде чем украинские силы помешали российским войскам продвинуться дальше в город.

Большинство аналитиков крайне скептически оценивают перспективы удержания Часового Яра, в случае захвата которого россиянами под угрозой обстрелов окажутся еще ряд населённых пунктов. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

По его словам, Часов Яр является высотой, поэтому если россияне ее захватят, то такие города как Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка — будут в опасности, а также под активным прямым артиллерийским огневым влиянием. «Ко всему – если потерять Часов Яр, дальше закрепиться украинцам в другом месте будет значительно труднее», утверждает О.Маляревич.

Тут стоит напомнить про заявление министра обороны России Сергея Шойгу. «После неудавшейся контратаки противник пытался удержать определенные рубежи и позиции, но не добился никаких целей», — заявил он на совещании с командующим армией 2 апреля. Шойгу также утверждает, что за последний месяц российские силы взяли под дополнительный контроль жилые районы Орловка, Тоненькое, Красное и Мирное в Донецкой области. По его словам, с начала года Россия завоевала дополнительно 403 квадратных километра украинской территории.

Все это никак не вяжется с успокоительными речами руководства Украины. И тут я замечу, что не только президент Украины Владимир Зеленский пытается посылать украинскому обществу обнадеживающие сигналы. На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое подробное интервью после назначения на эту должность в начале февраля. В интервью «Укринформ» Сырский послал ключевой месседж: на самом деле ничего страшного не происходит, Украина далека от поражения — более того, вполне может победить Россию на поле боя.

При этом, Сырский даже утверждает, что в последнее время количество возвращенных украинцами позиций превышает количество потерянных. К сожалению, это тоже не соответствующая реальности картины. Но сам факт попыток ее нарисовать четко указывает на причину смены Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главкома ВСУ. Сырский готов озвучивать то, что выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не то, что имеет место на самом деле.

Собственно, как это не парадоксально прозвучит, но отсутствие оснований для оптимизма у официального Киева подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico. По его словам, для Украины наступил «критический момент». Глава ОП призвал США поскорее разблокировать военную помощь, поскольку Киев считает, что президент России Владимир Путин готовит новую волну мобилизации и наступление в конце мае – начале июня.

«Проблема для нас — во времени. Хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», – заявил Ермак. Он выразил уверенность, что республиканцы в итоге выделят деньги: «Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана покинет Украину». «Пока же это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что документ будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту», – сказал Ермак.

По мнению главы ОП, удары, которым подвергается Украина в последние три недели, являются частью подготовки россиян к крупному наступлению. «Он считает Харьков наиболее вероятной целью для главного удара. Харьков подвергся особенно жестокому избиению, а крупномасштабные российские атаки вывели из строя его электростанции», – пишет Politico. Как видим, все надежды Украины связаны с тем, что США в ближайшее время выделят новый и большой пакет военной помощи. Плана «Б» у Украины, увы, нет. А США, как видим, вся затягивают и затягивают выделение военной помощи. И в этих условиях рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о стабилизации фронта выглядят, мягко говоря, излишне оптимистично.