Ровно 211 лет тому назад, 13 января 1813 года. Речь идет о таком важнейшем эпизоде русско-персидской войны, как штурм Ленкорани со стороны российских войск. Нам всем стоит помнить об этой странице истории. Ведь история циклична и вполне может повторяться в иных масштабах, но с теми же действующими лицами. В частности, речь идет о России, Азербайджане и Великобритании.

Итак, в 1813 году, российская армия попыталась взять Ленкоранскую крепость осадой и артобстрелами. Но пятидневные действия в этом направлении не увенчались успехом. Произошло это благодаря сооружённым английскими инженерами фортификациям. По свидетельству очевидцев, Ленкоранская крепость производила сильное впечатление высокими каменными стенами и рядами острых зубцов. Цитадель была обнесена глубокими траншеями.

Она имела форму неправильного четырёхугольника (в 80 саженей шириною), на левом берегу речки Ленкорани, недалеко от моря, среди болот. Наибольшая — юго-западная — сторона протянулась на 130 саженей. Длина северо-восточной стороны, построенной в виде неправильного полигона, составляла до 80 саженей. Юго-восточная сторона и северо-западная в длину имели по 100 саж. каждая. На углах находились бастионы. Наиболее мощные были с северной и западной сторон, остальные прикрывались болотом и рекою. Высота валов достигала 4 — 5 сажень. Ров был в 4 саж. глубиной и в 10 саж. шириной.

Все это было достигнуто благодаря помощи англичан. Да, исторически Англия и Россия противостояли друг другу. К этому моменту я еще вернусь, а пока замечу, что после гордого отказа коменданта Ленкорани Садых-хана сдать цитадель, русский отряд генерала Котляревского, штурмом взял Ленкоранскую крепость. Русское войско тогда понесло тяжёлые потери. Большая часть офицеров и унтер-офицеров погибли. Сам отряд потерял убитыми и ранеными свыше половины солдат. В 17-м егерском полку из 296 человек уцелело всего 74.

Это подтверждает то, что россияне исторически привыкли достигать поставленных целей, используя тактику «мясных штурмов». Ныне они используются в войне России против Украины Тезис о том, что «бабы новых нарожают», как видим, неискореним в России. Кстати, о российско-украинской войне. В пятницу в Киеве состоялось очень важное событие. Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Подписи на документе поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. На английском языке соглашение называется «Agreement on Security Cooperation».

Соединенное Королевство стало первой страной мира, подписавшей подобный документ о сотрудничестве с Украиной. Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Как видим, Великобритания снова открыто противостоит планам России по завоеванию чужих земель. И тут мы снова вспоминаем про последствия штурма Ленкорани.

После взятия крепости Ленкорань была открыта прямая дорога русским войскам для вторжения в Персию, а ближайшим последствием кровавого штурма был Гюлистанский договор, подписанный 12 (24) октября 1813 года в карабахском селении Гюлистан. Согласно ему, Россия приобретала западное побережье Каспийского моря до Астары.То есть, азербайджанские земли были оккупированы тогдашней Россией.

Нынешняя Россия также неизлечимо больна имперскими амбициями. Руководство этой страны открыто заявляет о том, что развал СССР был крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века, оно уже устроило войну против Грузии в августе 2008 года и вот уже десятый год воюет против Украины. Причем два последних года идет полномасштабная война. Россия уже «присоединила» к себе Крым и целый ряд украинских земель. Азербайджан, при этом , признает территориальную целостность Украины, оказывает ей политическую поддержку и гуманитарную помощь. Мы снова стоим по одну стороны баррикады с Великобританией, которая также всячески поддерживает Азербайджан. Как видим, история доказала свою способность повторяться. И нам нужно помнить обо всех ее уроках, если мы не хотим переживать новых трагедий.