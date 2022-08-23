В провинции Муш на востоке Турции завершилась подготовка к торжествам по случаю 951-й годовщины исторической победы в сражении при Малазгирте.

В Национальном парке «История победы при Малазгирте» проложена 250-метровая тропа под названием «1071 шаг».

На территории парка создана также площадка для проведения официальных мероприятий, ипподром с трибуной на 1000 человек, поля для стрельбы из лука и бросания копья, площадка для борьбы с трибуной на 500 человек. В этом году на территории парка были построены учебные мастерские, столовая, кафе, а также футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки.

Территория парка украшена турецкими флагами, а работники местного муниципалитета подготовили концертные программы.

Глава администрации района Малзгирт Йигит Йашар Демирер сообщил агентству «Анадолу», что праздничные мероприятия стартуют 23 августа.

«Нас ждет насыщенная программа, в каждом уголке парка будут проводиться разные мероприятия, где каждый сможет найти развлечение по душе. Все организации и территория парка готовы для проведения торжества. Надеюсь, что глава государства также посетит основные праздничные мероприятия, намеченные на пятницу, 26 августа», — сказал он.

Победа при Малазгирте — ключ в Анатолию

Султан Алпарслан, сын Чагры бека Туркмена, правителя Хорасана, стал вторым султаном Сельджукского государства, унаследовав власть от своего дяди Тогрул бека. В возрасте 42 лет Алпарслан одержал победу, изменившую ход всей истории.

26 августа 1071 года армия султана Алпарслана разгромила при Малазгирте превосходящие силы византийского императора Романа IV Диогена. Победа при Малазгирте открыла для турков путь в Анатолию.