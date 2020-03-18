Отец Бориса Джонсона проигнорирует призыв сына не ходить в паб

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли заявил, что проигнорирует рекомендации правительства и пойдет в паб, передает Evening Standard.
«Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб», — сказал Стэнли Джонсон.
Он пояснил, что в паб он пойдет в случае «необходимости».
Отмечается, что отцу Джонсона 79 лет.
Борис Джонсон накануне призвал граждан Британии не ходить в пабы, бары, клубы, театры, рестораны и не посещать другие общественные места без необходимости.(Газета.Ru)