Отец Бориса Джонсона проигнорирует призыв сына не ходить в паб

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли заявил, что проигнорирует рекомендации правительства и пойдет в паб, передает Evening Standard.

«Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб», — сказал Стэнли Джонсон.

Он пояснил, что в паб он пойдет в случае «необходимости».

Отмечается, что отцу Джонсона 79 лет.

Борис Джонсон накануне призвал граждан Британии не ходить в пабы, бары, клубы, театры, рестораны и не посещать другие общественные места без необходимости.(Газета.Ru)

| 2020-03-18T20:53:52+00:00 18 марта 2020, 21:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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