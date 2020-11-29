От слов к делу: почему инклюзивное образование осталось на уровне пилотного проекта?

В 1970-х годах в скандинавских странах был принят принцип «нормализации», который позволял людям с инвалидностью «вести повседневную жизнь и жить в условиях, максимально приближенных к условиям жизни в обычном обществе». С того времени началась разработка и внедрение нормативных актов, способствующих расширению образовательных возможностей людей с инвалидностью. В 1994 году под эгидой ЮНЕСКО в городе Саламанка прошла Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями, в результате которой был провозглашён принцип инклюзивного образования и введён в международную практику термин «инклюзия». Одним из требований этого термина является предоставление лицам, имеющим особые потребности в области образования, доступа к обучению в обычных школах.

Инклюзивное образование применяется также и в Азербайджане.

Начиная с 2015-2016 учебного года, с целью привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к совместному обучению с другими детьми в общеобразовательных учреждениях в стране началась реализация пилотного проекта «Применение инклюзивного образования на уровне начального образования».

А в конце 2017 года Президент Азербайджана подписал Распоряжение «Об утверждении Государственной программы по развитию в Азербайджане инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2018-2024 гг.».

27 ноября 2020 года председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Бахтияр Алиев заявил о том, что все лица с ограниченными возможностями здоровья отныне будут учиться вместе со своими сверстниками, получать образование в тех же условиях.

По его словам, с привнесением в закон Азербайджана «Об образовании» понятия об инклюзивном образовании были внесены поправки в вопрос получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

«Инклюзивное образование предусматривает участие детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения в одном классе вместе с другими учащимися путем создания особых условий в общеобразовательных учреждениях и посредством специальной подготовки. Если ранее такая интеграция предусматривала обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в одной школе с другими своими сверстниками, но в разных классах, то теперь дети будут учиться вместе», — сказал депутат(www.trend.az/azerbaijan/society/3340946.html).

Как сообщил # глава пресс- службы Министерства образования Джасарат Валехов, некоторые школы уже перешли на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в одном классе вместе с другими учащимися.

Но когда инклюзивное образование будет внедрено во всех школах, глава пресс- службы не знает: «Это еще неизвестно. Для этого сначала необходимо создать соответствующие условия».

Руководитель общества инвалидов по зрению Рейхан Джафарова также считает, что условия для обучения детей с ограниченными возможностями должны быть созданы во всех школах страны. «Только таким образом можно обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями с другими учащимися», — заявила # Рейхан Джафарова.

«Депутаты могут высказывать любые пожелания и принимать любые законы, — считает руководитель Лиги защиты детей Юсиф Бекиров. Но исполнительные функции в области образования принадлежат Министерству образования».

Как отметил Юсиф Бекиров, условия для обучения детей с ограниченными возможностями должны создаваться во всех общеобразовательных школах. «Ведь дети с ограниченными возможностями живут в различных районах страны. И они не в состоянии посещать лишь школы, отведенные Министерством образования для совместного обучения», — заявил нам руководитель Лиги.

«Внедрение инклюзивного образования в качестве пилотного проекта началось где-то в 2015 году. Но дальше дело так и не пошло», — сказал Юсиф Бекиров.

Остается надеяться, что чиновники когда-нибудь перейдут от слов к делу, и уже в обозримом будущем в Азербайджане дети с инвалидностью, получат доступ к образованию.