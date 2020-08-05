От нормальной работы никто не откажется: в Минтруда не уточняют, о каких вакантных рабочих местах идет речь

Проблема безработицы в пандемию стала в нашей стране особенно актуальной и болезненной. Многие остались без средств к существованию, и рассчитывают на пособие в размере 190 манатов. Однако получают его далеко не все безработные, и это становится причиной многочисленных жалоб со стороны населения.

На днях заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сказал о том, что граждане предпочитают обращаться за помощью в 190 манатов, нежели за трудоустройством. Алиев отметил, что в настоящее время имеется 26 тысяч вакантных рабочих мест, но люди не хотят работать. По его словам, гражданам, у которых возникли проблемы, предлагается различная работа в рамках действующего законодательства. Но в ряде случаев граждане отказываются от этой работы, требуя выплаты 190 манатов. Центр занятости отказывается регистрировать гражданина в качестве безработного, который отказывается от предлагаемой работы.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что говоря о 26 тысячах вакантных мест, замминистра не отметил, в каких именно отраслях они есть, какие зарплаты предлагаются людям, какие условия работы. Сначала нужно раскрыть подробности предлагаемой работы, а потом обвинять людей в том, что они не хотят трудиться.

«Понимаю тех, кто отказываются от работы, если она не соответствует их квалификации, и за нее будут платить копейки. Отказ от такой работы не означает, что люди не хотят трудиться, и никто не вправе их винить за их «нет». Не платить пособие по безработице при отказе от занятости в этом случае в корне неверный подход. Например, человек живет в Баку, а работу ему предложат в регионе. На аренду жилья будет уходить большая часть получаемых денег, понятно, что он от такого предложения откажется. Или, скажем, если квалифицированному бухгалтеру предложить работу дворника, то его отказ тоже объясним. Он учился в университете, имеет стаж работы, и его знания и навыки должны быть востребованы. От нормальной работы, тем более учитывая экономическую ситуацию в стране, никто не откажется», – подчеркнул он.

По словам Джафарли, согласно мировой практике, безработным предлагают работу, исходя из их квалификации, образования, трудового опыта. Любую работу могут предложить только молодым людям, которые нигде не трудились и не имеют никакого образования.

Он также затронул вопрос внесения изменений в закон «О страховании от безработицы». Напомним, что согласно предоженным изменениям, для лиц, которые расторгли трудовой договор на основании ликвидации государственного органа или юридического лица, сокращения числа работников или штатных единиц, страховой стаж сокращается с трех лет до одного года.

Трудоспособным лицам, имеющим менее 12 календарных месяцев до начала безработицы в течении 24 календарных месяцев, но минимум 1 года страхового стажа, выплачивается страховая сумма в размере минимальной страховой выплаты, предусмотренная настоящим законом. Минимальная страховая выплата равна сумме минимальной месячной заработной платы, установленной соответствующим органом исполнительной власти.

Как говорит экономист, данное решение само по себе неплохое, но, конечно, как-то существенно жизнь безработных оно не изменит. Рынок труда в нашей стране специфичен, и это надо учитывать, говорит эксперт.

«В Азербайджане большое количество незарегистрированных рабочих мест, зарплата часто не соответствует объему выполняемой работы, образование не имеет никакой ценности. Начинать решать проблему на рынке труда надо как раз с последнего – с увеличения ценности образования, и речь идет о знаниях, а не о дипломе», – сказал Джафарли.

Он напомнил, что согласно одному из опросов, проведенному три года назад, 84% студентов отечественных вузов заявили, что хотят по окончании учебы работать в государственных структурах. И это плохой показатель, который вряд ли изменился за три года.

«Молодежь в нашей стране видит свое будущее в работе на государство, где сейчас больше возможностей заработать легальными и нелегальными путями. В развитых странах наблюдается обратная ситуация — последние 20 лет там все меньше желающих идти в чиновники из-за низких зарплат и меньшей свободы в работе. Это – говорит Джафарли, – стало для некоторых государств настоящей проблемой. Грамотные, умные люди предпочитают идти в бизнес, где у них больше возможностей заработать хорошие деньги. Там рынок труда определяет место человека в жизни. У нас же данный рынок построен неправильно, и нужно приложить немало усилий и многое изменить, чтобы добиться позитивных результатов».