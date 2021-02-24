От фермы до стола: приведет ли система идентификации крупного рогатого скота к улучшению качества мясной продукции?

Мясо – продукт для большинства азербайджанских семей стратегически важное. Но часто нарекания вызывает как его цена, так и качество. Покупатели не уверены в безопасности приобретаемой ими мясной продукции, и это касается не только несанкционированных мест торговли, но и рынков, и магазинов.

Употребление некачественного мяса может стать причиной пищевого отравления или серьезного заболевания.

Для того чтобы защитить потребителя от опасной мясной продукции в стране создается система идентификации и регистрации крупного рогатого скота. Она позволит отслеживать путь сельхозпродукции животного происхождения от фермерского хозяйства до конечного потребителя. Данная система создается в рамках сотрудничества Всемирного банка, Агентства продовольственной безопасности и Агентства аграрного кредитования и развития министерства сельского хозяйства. Сейчас ведется работа по созданию необходимого программного обеспечения, затем будет проведена идентификация крупного рогатого скота и лошадей в отдельном регионе и тестирование системы. После этого система будет работать по всему Азербайджану.

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов сказал # о том, что придется проделать большую работу, но она позволит обеспечить безопасность и высокое качество мясной продукции, реализуемой в стране.

«У каждого сельскохозяйственного животного будет свой регистрационный номер, занесенный в специальную базу. Благодаря этому можно будет отследить всю жизнь животного — на какой ферме он содержался, возраст, какие прививки ему делали, чем оно болело и т.д», – сказал он.

По убеждению эксперта, вся эта информация должна быть доступна для потребителя, он должен иметь возможность получить ее на специальном сайте. Сейчас же никто таким отслеживанием не занимается, в итоге на рынок часто попадает продукция, которая может представлять угрозу для здоровья потребителей.

«Вопрос только в том, как будет подсчитываться весь крупный рогатый скот. Во-первых, придется задействовать большое количество людей. Во-вторых, на крупных фермах сделать подсчет будет несложно, но есть немало фермеров, у которых одна-две коровы, и как будут выявлять их? Уверен, что к процессу должна подключиться общественность, участковые, муниципалитеты и оказать посильную помощь. Все производители мясной продукции должны быть зарегистрированы в Госагентстве продовольственной безопасности, в том числе те, кто реализуют свою продукцию только через интернет», – говорит Гусейнов.

Он отметил, что в некоторых странах, в частности в Новой Зеландии, фермер не может зарезать корову даже не на продажу, а для себя. Он должен уведомить об этом соответствующую структуру, иначе ему может грозить штраф в размере 5 тысяч долларов.

«Я не сторонник больших штрафов, но, по крайней мере, когда речь идет о мясе на продажу, там должен быть действительно строгий контроль. Из-за отсутствия отслеживания состояния животного, есть большой риск того, что на рынке может быть мясо больных животных, а значит угроза заражения для потребителя. Порой, – отмечает глава ССП, – фермер сам не знает, болеет его животное или нет, но, например, видя, что оно какое-то неактивное, вялое, решает пустить его на мясо. Возможно, стоит продумать механизм, по которому фермер мог бы сдавать таких животных государству и получать какую-то компенсацию, а не резать их».

Гусейнов подчеркнул, что отсутствие отслеживания приводит и к тому, что на рынке может быть мясо павших животных. Каждый год МВД выявляет такие факты и привлекает виновников к ответственности, в частности к уголовному наказанию.

Глава ССП заявил, что судьи не должны быть снисходительны к таким преступникам, ведь те травят людей за их же деньги.

По его словам Госагентство продовольственной безопасности проводит большую работу для того чтобы потребители получали качественные продукты питания. В том числе строго контролирует качество привозного мяса.

Но на сегодняшний день жалобы на качество мяса и просьбы порекомендовать как проверить качество продукта продолжают поступают от потребителей в ССП в среднем 2-3 раза.

«Согласно постановлению № 94 Кабмина все продукты питания, а значит мясо, должны быть упакованы и на упаковке должен быть указан срок годности, но во многих местах, в том числе в супермаркетах, часть продукции продается без упаковки. С такими фактами тоже надо бороться», – сказал Гусейнов.