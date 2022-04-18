Гости из солнечных Аппенин

Дело было в 2002 году. 7-го сентября в Азербайджане был настоящий футбольный праздник. Ещё бы: в рамках отборочного цикла чемпионата Европы наша сборная принимала итальянцев. Мы в той игре выглядели достойно, но всё же уступили именитым соперникам, в составе которых на поле вышли легендарные Буффон, Каннаваро, Индзаги, Гаттузо, Дель Пьеро. Однако хотелось бы рассказать не о самой игре, а о том, что происходило двумя днями ранее…

«Любовь» по-итальянски

Самолёт с итальянскими игроками прибывал поздно ночью. Но когда автор этих строк, выполняя редакционное задание, оказался в бакинском аэропорту, был весьма удивлён: в зале ожидания было очень много молодёжи в футболках «скуадры адзурры», — юношей и девушек. Всё можно было прочитать на их лицах: напряжение, радость, восторг. И вот наступил долгожданный для них момент, из динамиков раздался мелодичный голос, возвещающий о благополучной посадке рейса из Рима. Пишущую и снимающую братию можно было только пожалеть, ибо толпа молодых фанатов, оттеснив их, просто хлынула к барьеру у ворот, в которых ожидалось появление их кумиров. Полицейским и охране с трудом удавалось сдерживать фанатеющих, в особенности девушек. Наконец, футболисты и технический персонал стали по одному входить в зал ожидания. «Индзагииииии!», «Буффффоооон!» в экстазе визжали девушки, норовя хотя бы дотронуться до своих кумиров или взять у них автограф (человечество ещё не ведало о селфи). Гостям с Аппенин с трудом удавалось прорываться через живой коридор полиции к поджидавшему их автобусу. Ажиотаж был настолько высоким по накалу, что даже видавшие виды звёзды из Италии были удивлены: это было запечетлено на их лицах. И навсегда в память врезался сидящий в автобусе Буффон. С абсолютно каменным лицом он наблюдал из окна, как полиция сдерживает отчаявшихся и залитых слезами девушек, идущих на штурм. Трудно сказать, о чём он думал в тот момент. Может хотел сказать «эка вы загнули ребята…». На завтра во многих газетах (в ту пору мировая паутина ещё только делала первые шаги) появились материалы, осуждающие «любовный порыв» азербайджанских девушек. Основной их лейтмотив же можно было передать словами товарища Саахова из «Кавказской пленницы»: «Всё-таки неправильно мы воспитываем нашу молодежь, клянусь честное слово!» Авторы сходились во мнении, что нужно что-то делать с нравственным воспитанием юных, ибо после будет поздно. На том и порешили…

20 лет спустя

Вчера в социальных сетях появились видеоматериалы, запечатлевшие сцену встречи российского блогера Гусейна Гасанова со своими фанатами в бакинском «Парк бульвар». Хотя встречей это назвать трудно. Сотни молодых людей, сметая всё на своём пути, пытались дорваться до своего кумира. Охрана оттесняла их, стегала ремнём, но это никак не останавливало толпу. Некоторые падали, другие шли вперёд через этот «расходный материал». Интересно, что двигало этими людьми? Гусейн во время некоторых подобных встреч раздавал своим поклонникам айфоны. Неужели в ожидании халявы наши соотечественники могли так унизиться? Или это было нечто другое? Любовь? Экстаз? Называйте как хотите, но при любом раскладе – это извращённый до безобразия вид того, что вы выбрали. И наблюдая эти кадры, нехотя вспомнилась та сентябрьская ночь в бакинском аэропорту.

А вот и ответ на вопрос

Когда в далёком 2002-м девушки рвали на себе волосы при виде Буффона и Дель Пьеро, на это было противно и обидно смотреть. Возникали вопросы: как азербайджанская девушка может так поступить? Почему родители, старшие, спокойно восприняли тот факт, что их чадо глубокой ночью находится в аэропорту? А как же наш менталитет? Какое новое поколение воспитают эти девушки?.. И вот, спустя 20 лет, можно сказать, мы получили ответ на последний из этих вопросов: это поколение продемонстрировало свои возможности в «Парк бульвар». Естественно, мы не намерены стричь всех под одну гребёнку. Хотя бы потому, что именно сегодняшней молодёжи мы обязаны великой победой в 44-дневней войне. Но согласитесь, что подобные явления никак не красят ни наш народ, ни нашу молодёжь…

P.S. Мы не оракулы и не нам предсказывать будущее. Но, исходя из опыта прошлых лет, и того, что видим сегодня, у наших коллег через 20 лет будет немало поводов вспомнить и визит итальянской сборной в Баку, и «встречу» российского блогера с фанатами.