«Оснований для реального дефолта в России нет».

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он сказал, что эта ситуация создается западом искусственно.

По словам Пескова, в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях: «По деталям лучше обращаться в Центробанк, но еще раз — Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов».

Представитель Кремля напомнил, что значительная сумма российских резервов заблокирована в зарубежных государствах.