В сентябре и октябре в Баку отметят юбилеи выдающихся азербайджанцев – Ниязи, Муслима Магомаева и Эмина Сабитоглы.

Как сообщили # в пресс-службе Дворца Гейдара Алиева, где пройдут юбилейные мероприятия, 22 сентября состоится творческий вечер, посвященный 110-летию со дня рождения маэстро Ниязи.

Те, кто хоть раз соприкоснулись с магией искусства Ниязи, навсегда становились его преданными поклонниками. Ниязи — это имя в истории азербайджанского музыкального искусства знаменует целую эпоху. Если бы звезда Ниязи в силу каких-то обстоятельств не появилась на небосклоне азербайджанской музыки в очень важный переломный момент, то, возможно? история азербайджанского симфонизма сложилась бы иначе.

«Вы, азербайджанские композиторы, счастливые — у вас был такой дирижер, как Ниязи», — говорил композитор Ариф Меликов. Трудно переоценить значение Ниязи для музыкальной культуры Азербайджана. Авторитет Ниязи в мире музыки был огромен и непререкаем. Жемчужинами вокального творчества Ниязи являются «Песня о Родине»(1937) и «Арзу»(1956), которые очаровывают слушателя искренностью выражения ,красотой и гибкостью развитой мелодической линии.

Ниязи-дирижер покорил мир своим мастерством, его популярность была очень широкой, безграничной. Его искусством восторгались, ему рукоплескали восхищенные слушатели – и профессионалы, и любители.

Концерты с участием маэстро, так обращались к великому музыканту люди, превращались в праздник музыки.

15 октября в Баку отметят 85-летие со дня рождения композитора Эмина Сабитоглы. Он был автором более шестисот популярнейших песен, среди которых — Bakı sabahın xeyir, Uzaq yasıl ada, Payız gəldi, Bu gecə, Alagozlum, Cicək yagısı, Ayrılma məndən, и мн.др. Песни Э.Сабитоглы исполняли Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Зейнаб Ханларова, Мирза Бабаев, Ялчын Рзазаде, Флора Керимова, Ильхама Гулиева и другие выдающиеся азербайджанские исполнители.

Он — автор девяти музыкальных комедий, а также создатель мелодии и песен к более чем сорока кинофильмам. Также в его творческом багаже одна симфония, три симфонические поэмы, три кантаты, струнный квартет и несколько поэм для скрипки и фортепьяно.

29 октября бакинцы отметят 80-летие со дня рождения великого исполнителя, покорившего сердца слушателей во всем мире — Муслима Магомаева.

Уникальный звонкий и чистый баритон Муслима Магомаема сделал из него звезду мирового масштаба. Народный артист СССР и Азербайджана собирал многотысячные стадионы, а его пластинки выходили миллионными тиражами. В репертуаре Муслима Магомаева было 600 произведений, среди которых арии, романсы, эстрадные хиты. Творчество Муслима Магомаева по сей день будоражит сердца его поклонников. Каждое исполнение величайшего артиста – это непередаваемые эмоции, завораживающие душу и сердце. Азербайджанского артиста любили во всем мире. Его концерты всегда проходили при аншлагах, а сколько было случаев, когда зрители не могли попасть на концерт из-за того, что билеты разлетались в одночасье.