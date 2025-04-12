Осенью текущего года в Баку планируется проведение официального Саммита Организации тюркских государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во второй день IV Анталийского дипломатического форума (ADF).

Дж. Байрамов подчеркнул, что ОТГ имеет важное значение для Азербайджана: «Сегодня в панельной сессии под названием «ОТГ: Уникальная модель сотрудничества» также принял участие специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков. Был обсужден ряд важных вопросов.

ОТГ имеет для нас особое значение. Как вы знаете, в ближайшее время в Венгрии планируется проведение очередного неофициального саммита организации».