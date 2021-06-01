Во время президентских выборов в Беларуси политологи предупреждали, что усиление давления на официальный Минск может подтолкнуть его в объятия матушки России. Этот прогноз до сих пор остается в силе. Но не думается, что он по душе даже самому президенту Александру Лукашенко, потому что тот всегда предпочитал держаться на определенном политическом расстоянии от Москвы, т.к. такое положение помогало ему управлять своей страной, как суверенный Беларусбаши.

Но сейчас в Беларуси господствует такая ситуация, что невозможно однозначно прогнозировать ход событий.

Внешне создается такое впечатление, что Европу и США будоражит переход Лукашенко всех красных линий ради удержания у власти, что для этого он попирает элементарные политические права и этику политической власти.

Хотя после смены политической власти в США все старались определить возможные направления политического давления Вашингтона на Россию. Первыми в голову приходили Центральная Азия и Беларусь. Минск считается важным направлением по той простой причине, что он придает конкретное содержание геополитическим амбициям Москвы. Точнее, после того, как Киев покинул геополитическую плоскость России, Минск остается последней надеждой Москвы, ее опорой и последней геополитической крепостью.

Конечно, и Центральная Азия также является важным направлением, но Кремль больше надеется и доверяет Беларуси, которая после Украины является третьим крупным постсоветским славянским государством. В Москве понимают, что если уйдут тюркские республики, то геополитические амбиции Кремля станут пустой и бессодержательной затеей.

Как уже заметили в предыдущих статьях, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна намерена присоединиться к Тюркскому Совету. На одну минуту постарайтесь представить себе политическую карту России и соседних стран. Да, Центральная Азия и Беларусь! Если и они отделятся от России, какой смысл в геополитических устремлениях России! Не вызовут ли ее амбиции смех и иронию? Конечно, вызовут…

Иногда даже у нас создается такое впечатление, что после падения СССР соответствующие структуры и центры Запада, мягко говоря, бездельничают. Но это всего лишь поверхностный подход к процессам. На самом же деле, США и Европа проводят системную работу. В свое время политолог Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» писал, что без Киева геополитические амбиции Москвы представляют собой пустую акустику. Мы тогда считали все это политической публицистикой бывшего идеолога антисоветизма. Но затем последовали цветные революции в Украине, страна кобзарей взяла курс интенсивной интеграции в европейские структуры.

Поэтому с выводами вовсе спешить не следует. Думается, что на этот раз Запад, как говорится, возьмет на заметку именно Минск, потому что А. Лукашенко уже всех достал и, по мере старения, превращается в настоящего деспота.

Конечно, даже в Европе не всюду господствуют идеальные демократии – проблем везде хватает: страны, которые вышли из советско-социалистической шинели, вовсю «оригинальничают». Но Беларусь, как говорится, особая статья – такое встречается, разве что, в Африке! Не случайно ее иногда так и называют: белая Африка…

В июне состоится встреча президентов США и России. Политические аналитики уже стараются делать кое-какие выводы. Найдут ли стороны общий знаменатель? Уже скоро узнаем ответ и на этот вопрос. Пока же думается, что США должны повысить тон переговоров. Судите сами: можно ли сравнивать Россию со странами НАТО или США? Мы по инерции считаем Россию второй сверхдержавой мира. Но так ли это? Нет, нет и еще раз нет! На самом деле, Россию от Ирана и Северной Кореи отличает только количество ядерных боеголовок…

После того, как уйдут из российской геополитической плоскости Центральная Азия и Беларусь, Россия в экономическом и военном планах станет настолько слабой и крошечной страной, что никто ее всерьез не воспримет.

Тогда она или продолжит (едва влача ноги!) свое существование как государство-изгой, или же найдет в себе силу, чтобы искать пути, чтобы стать нормальным государством и встать в один ряд с цивилизованными государствами мира. «Догоняющая цивилизация» — таков был диагноз покойного экономиста Е. Гайдара о своей стране. Выходит, что прогнозы умных политиков подтверждаются. Остается только внимательно прислушиваться к ним…