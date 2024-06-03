3 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко прибыл с рабочим визитом в город Минск.

В Национальном аэропорту «Минск» А.Асадова встретили заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко и другие официальные лица.

В ходе визита премьер-министр Азербайджанской Республики примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».