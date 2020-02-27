Организации не смогут использовать герб Азербайджана на своих бланках

Кабинет министров внес поправку в «Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков документов с изображением Государственного герба Азербайджанской Республики».

Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Отмечается, что этот Порядок согласно седьмой статье закона Азербайджанской Республики «О правилах использования Государственного герба Азербайджанской Республики», регулирует вопросы, связанные с изготовлением, использованием, хранением и уничтожением печатей и бланков документов с изображением государственного герба Азербайджанской Республики.

Согласно поправке, организации, имеющие право использовать изображение государственного герба Азербайджана, не будут допускаться к размещению его изображения на своих бланках.