Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает «Азертадж».

***18:26

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 ноября прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, сообщает «Азертадж».

В аэропорту премьер-министра Виктора Орбана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.