Опубликован список недружественных России стран

Правительство России утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента РФ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения.

Действие указа президента России не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.