Определяется ​​уголовная ответственность за уклонение от выплат по ОМС

За уклонение от обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане определяется ​​уголовная ответственность.

Это отражено в предлагаемых поправках в Уголовный кодекс, которые будут обсуждаться в Милли Меджлисе.

Согласно поправке, уклонение от уплаты взносов по ОМС наказывается штрафом в двух-трехкратном размере от нанесенного ущерба, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным запретом заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность.