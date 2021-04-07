Определяется ​​уголовная ответственность за уклонение от выплат по ОМС

За уклонение от обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане определяется уголовная ответственность.
Это отражено в предлагаемых поправках в Уголовный кодекс, которые будут обсуждаться в Милли Меджлисе.
Согласно поправке, уклонение от уплаты взносов по ОМС наказывается штрафом в двух-трехкратном размере от нанесенного ущерба, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным запретом заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность.