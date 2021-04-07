Определяется ​​уголовная ответственность за уклонение от выплат по ОМС

За уклонение от обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане определяется ​​уголовная ответственность.

Это отражено в предлагаемых поправках в Уголовный кодекс, которые будут обсуждаться в Милли Меджлисе.

Согласно поправке, уклонение от уплаты взносов по ОМС наказывается штрафом в двух-трехкратном размере от нанесенного ущерба, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным запретом заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность.

| 2021-04-07T13:53:31+04:00 7 апреля 2021, 15:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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