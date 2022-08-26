В Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.

Как сообщает Apasport.az, в ходе жеребьевки определились и соперники чемпиона Азербайджана «Карабаха» в групповом раунде второго по значимости клубного турнира континента.

Подопечные Гурбана Гурбанова будут соперничать в группе G с «Олимпиакосом» (Греция), «Фрайбургом» (Германия) и «Нантом» (Франция).

Групповой раунд стартует 8 сентября.

Отметим, «Карабах» начал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов и встретился с «Лехом» (0:1, 5:1), «Цюрихом» (3:2, 2:2), «Ференцварошем» (1:1, 3:1) и «Викторией» (0:0, 1:2).