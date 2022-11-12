Определились первые победители чемпионата Баку по дзюдо среди женщин и мужчин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований, которые прошли на спортивной арене Спортивно-оздоровительного клуба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), расположенной в поселке Говсан города Баку, за медали боролись 190 спортсменов и спортсменов в 3-х весовых категориях.

У женщин победителями стали Лейла Демирова (48 кг), Хадиджа Гадешева (57 кг), Нигяр Алибейли (63 кг), а среди мужчин Низами Имранов (60 кг), Асим Гуламзаде (73 кг) и Эльджан Шафиев (81 кг).

Чемпионат Баку завершится сегодня.

В соревнованиях за медали борются 303 (262 мужчины, 41 женщина) дзюдоиста из различных клубов, обществ и спортивных организаций столицы Баку.

Основной целью турнира является отбор претендентов на чемпионат Азербайджана, который пройдет 2-5 декабря этого года.