Определились победители «Бакинского марафона — 2025», организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в забеге, проходившем под лозунгом «Одолей ветер», победителем среди мужчин стал представитель Турции Атадж Сезгин, украинец Виталий Шафар пересек финишную черту вторым, а другой представитель Турции Мурат Эмекдар занял третье место.

В женских соревнованиях первой достигла финиша украинка Наталья Семенович, представительница Азербайджана Анна Юсупова заняла второе место, а японская спортсменка Эрико Сома удостоилась третьего места.

Победителям будут вручены денежные призы и медали.

Отметим, что для участия в марафоне зарегистрировалось около 28 тысяч участников.