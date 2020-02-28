Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Пары 1/8 финала:

«Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция) — «Копенгаген» (Копенгаген, Дания);

«Олимпиакос» (Пиреи, Греция) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон, Англия);

«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — «Байер» (Леверкузен, Германия);

«Вольфсбург» (Вольфсбург, Германия) — «Шахтер» (Донецк, Украина);

«Интер» (Милан, Италия) — «Хетафе» (Хетафе, Испания);

«Севилья» (Севилья, Испания) — «Рома» (Рим, Италия);

ЛАСК (Линц, Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия).

Соперник швейцарского «Базеля» определится в матче между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Зальцбургом».

Ранее сообщалось, что встреча «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесен из-за штормового предупреждения.