Оппоненты власти в Минске вышли на первую акцию протеста в новом году

Оппоненты белорусской власти проводят в воскресенье акции протеста в разных районах Минска, оппозиция их не анонсировала, как это делала ранее.

Люди выходят на прогулки с бело-красно-белыми флагами. По сообщению белорусского информационного портала Onliner, небольшие по численности марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Его участники скандируют «Живе Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!» («Верим! Может! Победим!»).

На опубликованных в Telegram-каналах видеороликах видно, что на акции вышли и жители улиц Захарова и Пулихова, а также Беды, прилегающей улицы в районе станции метро «Спортивная». Солидарность с журналистами выражают участники акции, которая проходит около факультета журналистики Белорусского госуниверситета.

Также в Уручье утром вдоль проспекта Независимости в цепь выстраивались и сторонники власти с красно-зелеными флагами.

Пока о задержаниях не сообщается, однако незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» на своем сайте рассказал, что в первые дни нового года правоохранительными органами были задержаны на отдельных акциях не менее 10 человек.

Акции протеста проходят в Беларуси со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. (ТАСС)