Учитывая эпидемиологическую ситуацию и уровень вакцинации населения, рассматривается вопрос о посещении иностранными гражданами Азербайджана воздушным путем.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отметим, что Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о поэтапной отмене требования специального разрешения для посещения территории нашей страны гражданами ряда стран со стабильной эпидемиологической ситуацией. Согласно решению, с 10 июня граждане России и Турции на определенных условиях смогут летать в Азербайджан.