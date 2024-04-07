История жестокой расправы экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева над женой Салтанат Нукеновой обсуждается во всей Центральной Азии и не только. В ноябре прошлого года он жестоко избил супругу в ресторане, после чего оставил ее умирать, пока пытался замести следы. Салтанат скончалась, а в отношении Бишимбаева возбудили уголовное дело за убийство и истязание супруги. Он свою вину отрицает, уверяя, что не бил ее по жизненно важным органам. Судебный процесс длится до сих пор, и жители Казахстана переживают, что экс-министру всё сойдет с рук.

Бишимбаев и Салтанат познакомились в августе 2022 г. В декабре пара сыграла свадьбу, но официально так и не зарегистрировала отношения. По словам ее подруги, он регулярно поднимал руку на свою жену — на ее теле то и дело появлялись новые синяки и ссадины. Из-за частых конфликтов Салтанат хотела уйти от мужа, но он каждый раз уговаривал ее остаться. Несмотря на обещания исправиться, Бишимбаев продолжал издеваться над своей женой. Пока в ноябре 2023 г. очередной скандал не закончился смертью Салтанат.

Ранее экс-министра уже судили — за коррупционные преступления. В марте 2018 г. его даже приговорили к 10 годам колонии, но уже в феврале 2019 г. Бишимбаева помиловал тогдашний президент Казахстана Назарбаев.

Новое дело, в котором оказался замешан экс-министр, стало одним из самых громких за последние несколько лет на территории СНГ — в соцсетях массово возмущаются тем, как Бишимбаев старается оправдать себя, и его заявлениями о непричастности к убийству. В ответ на это женщины устроили в соцсетях флешмоб, в котором публикуют фотографии с бокалом вина и подписью: «Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать». (русская служба BBC, Orda.kz)