Премьер Армении Пашинян 10 сентября в ходе правительственного часа в Национальном собрании выступил с рядом заявлений, касающихся армяно-азербайджанских отношений, региональных коммуникаций и международных соглашений. Он подчеркнул, что достигнутый в Вашингтоне консенсус с Азербайджаном основан на принципах территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

«Объективная реальность заключается в том, что Армения и Азербайджан вновь признали в Вашингтоне территориальную целостность, суверенитет, юрисдикцию и неприкосновенность границ друг друга», – подчеркнул он.

Он также заявил о необходимости модернизации системы пограничного контроля. По словам Пашиняна, на границах Армении с Азербайджаном, Грузией, Турцией, Ираном, а также в аэропортах страны следует внедрить автоматизированные устройства для проверки документов, как это уже практикуется во многих государствах. «Не может быть границы без пограничника, но во многих странах пограничники не проверяют паспорта — это делает устройство», — пояснил премьер.

Глава правительства подверг критике работу Минской группы ОБСЕ, отметив, что ее деятельность лишь затягивала конфликт и использовалась как инструмент внешнего контроля над Арменией и регионом в целом.

В завершение Пашинян заявил о наступлении мира: «Мир уже наступил. Я говорю: «Все, люди, мир установился, давайте жить счастливо и радостно»». И добавил: «У вас есть проблема: разрушить установленный мир – я вам этого не позволю, даже не мечтайте».