С учетом снижения инфицирования в результате принятых мер, того, что среднесуточное число вылечившихся превосходит число инфицированных, роста темпов вакцинации оперативный штаб приступил с 31 мая 2021 года к поэтапному смягчению требований особого карантинного режима и с 10 июня будет применяться очередная группа решений по смягчению.

Как сообщили АПА в оперативном штабе, в то же время, сохранение позитивной тенденции возможно в случае строгого соблюдения карантинных требований.

Но в последние дни выявлены факты грубого нарушения предпринимателями, работающими в сфере общественного питания (ресторанов) требований особого карантинного режима, соответствующих постановлений Кабинета министров.

Несколько ресторанов нарушили правила особого карантинного режима, приглашая певцов из-за рубежа и проводя массовые мероприятия, а также распространяя информацию об организации новых концертов, создали опасные условия для массового заражения граждан.

В оперативном штабе заявляют, что в соответствии с законом будут приняты серьезные меры в отношении тех объектов и их должностных лиц, которые нарушили закон.

Оперативный штаб призывает физических, юридических и должностных лиц соблюдать правила и требования особого карантинного режима и еще раз предупреждает, что в случае несоблюдения правил и требований будут приняты серьезные меры в соответствии с законодательством.