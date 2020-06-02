ОПЕК+: компромисс будет, но конфликт останется — экспертное мнение

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз нефть данного сорта находилась выше $39 за баррель 11 марта текущего года, отмечает ТАСС.

А тем временем, мир в предвкушении очередной встречи ОПЕК+, где также по оценке разных экспертов вновь ожидается противоречие между Россией и Саудовской Аравией. Комментируя # разногласие между Россией и Саудовской Аравией, аналитик ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский сказал, что главное расхождение между странами заключается в том, что Россия хочет начать восстанавливать добычу, а арабы — сохранить существующие ограничения.

«Россия хочет начать восстанавливать прежние объемы, потому что потеряла значительную часть европейского рынка в пользу арабов. Я думаю, конфликт останется, но сейчас будет компромисс: существующие ограничения оставят неизменными на месяц-два», — полагает эксперт.

По его словам, нефть продолжит рост в район 40-45 долларов за баррель, но вряд ли выше.

«Состояние мировой экономики пока еще слишком слабое, а запасы нефти в мире слишком велики, что бы надеяться на 50 долларов за баррель в обозримом будущем. При благоприятном развитии ситуации — это перспектива следующего года», — прогнозирует Голубовский.

Говоря об общемировом экономическом кризисе, аналитик сказал, что кризис тяжелее, чем был в 2008-2009 гг., а потому и продлится дольше.

«Тогда восстановление стало явным через 9 месяцев после осеннего обвала. Сейчас потребуется больше времени, чтобы закрепить позитивные тенденции в реальном секторе. Отскок фондовых рынков на притоке денег от центробанков не надо путать с экономическим ростом. Рынки перекуплены и не отражают сейчас реального положения вещей в экономиках», — резюмировал аналитик.