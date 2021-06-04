Эта трагедия из в общем-то бытовой грозит перерасти в политическую. Дело в том, что в России националисты продолжают кампанию по оправданию убийцы молодого азербайджанца Векила Абдуллаева. В интернете размещена петиция в поддержку сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева, который во время задержания выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу.

Напомним, трагедия произошла 28 мая. По первоначальной версии Следственного комитета России, «преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по потерпевшему. После он вынул из кобуры свой табельный пистолет ПМ, взвел его в боевое положение и направил в сторону задержанного. В какой-то момент полицейский непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате произошел выстрел в голову потерпевшему».

Сразу после инцидента ряд российских сайтов выступил в защиту убийцы, пытаясь придать инциденту националистический окрас. К примеру, как указал haqqin.az, корреспондент Russia Today, член Общественной палаты РФ, кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Мария Бутина поддержала инспектора. Бутина предложила не только снять с полицейского все обвинения, но и «наградить за службу».

Теперь же в интернете создана специальная петиция с требованием освободить Александра Гусева: «Мы, граждане Новосибирска, требуем освободить сотрудника Госавтоинспекции Новосибирска Гусева Александра, которого обвиняют по ч. 1 ст. 118 УК РФ и ч. 1 ст. 109 УК РФ, – говорится в тексте обращения. – И требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержанию и оказание сопротивления сотруднику ДПС!».

Количество подписей под петицией приближается к отметке в 20.000 человек. И совершенно очевидно, что это не чья-то личная, не частная инициатива, а совершенно продуманная акция, реализуемая при поддержке «сверху». Осталось только понять, насколько «сверху». Ведь, образно говоря, много «башен» не только у Кремля, но и у властей в РФ рангом ниже. Хотя, как тут не вспомнить о том, что нынешний генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свое время участвовал в организации «русских маршей», да и вообще, националистическая риторика и так называемый «русский вопрос» всегда были его коньком.

При этом, в любом случае такого рода действия националистических кругов в России могут привести к всплеску недовольства со стороны очень большой азербайджанской диаспоры в РФ. Потому, что возникают очень неприятные воспоминания и аналогии. Например, с нашумевшим делом Орхана Зейналова. Напомню, если кто-то забыл, суть того дела.

Около 2 часов ночи с 9 на 10 октября 2013 года, когда 25-летний Егор Щербаков и его подруга Ксения Попова возвращались домой, у подъезда их дома на Востряковском проезде к ним подошёл неизвестный мужчина, с которым у Щербакова возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой Щербаков получил удар ножом в спину и скончался на месте в результате проникающего ранения в сердце, а неизвестный скрылся.

Уже 15 октября было названо его имя — уроженец Азербайджана Орхан Зейналов 1982 года рождения. Позднее в тот же день он был задержан в Коломне. Найти Зейналова помог его арендодатель Алексей Пронкин, узнавший его в телевизионном сюжете. За помощь в поимке преступника Пронкину было выплачено вознаграждение в один миллион рублей. Но самое интересное началось потом. А началось тогда настоящее кино, без преувеличения.

По всем российским федеральным каналам был показан сюжет, где арестованного, закованного в наручники, лежащего в траве О.Зейналова были ногами стоящие рядом оперативники. Один из них и вовсе наступил ему на спину и надавливал, заставляя задержанного полностью лечь на живот. Затем его запихнули в микроавтобус, в пространство между сиденьем и впереди стоящими креслами. А потом для доставки О.Зейналова в Москву аж вызвали вертолет.

В итоге, его привезли на Петровку, 38. В здании ГУ МВД по Москве уже находился не только руководитель управления Анатолий Якунин, но и глава МВД России Владимир Колокольцев, а также официальный представитель СКР Владимир Маркин. А потом О.Зейналова в полусогнутом состоянии ввели в кабинет. «Голову подними», — скомандовал оперативник. Зейналов вытянул шею вверх. Несколько секунд на него смотрел глава МВД России. «В изолятор его», — скомандовал в итоге Колокольцев.

Такое вот россиянам показали кино. Оно шокировало многих российских политиков и общественных деятелей, который справедливо тогда замечали, что О.Зейналов совершил преступление, коих в день в РФ совершается по сотне. То есть, не было никаких реальных оснований для такого рода операции, с жестоким избиением на тот момент обвиняемого, с доставкой его на вертолете, с сеансом «глаза в глаза» от главы МВД РФ.

И главное. В итоге О.Зейналов был осужден на очень длительный тюремный срок. Его никто не выгораживал. Наоборот, представители азербайджанской диаспоры, посол АР в РФ П.Бюльбюльоглы призывал не политизировать это дело. По сути, наша сторона тогда выступила за то, чтобы все было по закону. Того же азербайджанцы России требуют и сейчас. Они надеются на то, что убийца Векила Абдуллаева не будет «отмазан» и получит реальный тюремный срок. Но, как видим, уже началась кампания в защиту Александра Гусева. И если он в итоге будет признан невиновным, то это может привести к очень большому недовольству в рядах азербайджанской диаспоры РФ. Об этом уже сейчас нужно задуматься всем тем, кто инициировал и поддержал кампанию в поддержку российского полицейского, убившего азербайджанца.