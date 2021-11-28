Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Уже к 2050 году, предупреждают авторы документа, население Украины может снизиться до 35 миллионов человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.
Официальный Киев, полагают эксперты, могут остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.
Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 240 902 человек.(РИА Новости)