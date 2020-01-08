ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу

ООН уведомила постпредство Ирана о том, что — по данным США — главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу не дадут визу для участия в заседании СБ ООН, сообщили РИА Новости в иранской миссии.
«Вчера вечером мы были проинформированы ООН о том, что на основании информации, полученной от США, виза министру иностранных дел Зарифа для выступления в Совете безопасности не будет выдана», — сказал собеседник.
Он при этом указал, что в постпредстве Ирана не получили никаких уведомлений на этот счет от миссии США.