ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу

ООН уведомила постпредство Ирана о том, что — по данным США — главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу не дадут визу для участия в заседании СБ ООН, сообщили РИА Новости в иранской миссии.

«Вчера вечером мы были проинформированы ООН о том, что на основании информации, полученной от США, виза министру иностранных дел Зарифа для выступления в Совете безопасности не будет выдана», — сказал собеседник.