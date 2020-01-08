ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу

ООН уведомила постпредство Ирана о том, что — по данным США — главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу не дадут визу для участия в заседании СБ ООН, сообщили РИА Новости в иранской миссии.
«Вчера вечером мы были проинформированы ООН о том, что на основании информации, полученной от США, виза министру иностранных дел Зарифа для выступления в Совете безопасности не будет выдана», — сказал собеседник.
Он при этом указал, что в постпредстве Ирана не получили никаких уведомлений на этот счет от миссии США.
| 2020-01-07T23:25:35+00:00 8 января 2020, 08:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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