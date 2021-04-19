«Они могут вернуть смертную казнь и начать уничтожать «врагов отчизны»

Более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить Алексею Навальному в колонии квалифицированную медицинскую помощь. Обращение опубликовано в Le Monde, The Economist, Der Spiegel, Politiken, La Repubblica, передает NEWSru.com.

«Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой немедленно предоставить Навальному компетентную медицинскую консультацию и лечение, в которых он срочно нуждается и на которые он имеет право, как и любой гражданин России», — говорится в письме. Путин, как избранный глава государства и гарант закона, должен обеспечить соблюдение этого права.

В письме говорится, что Покровская исправительная колония, в которой находится Навальный, считается одной из самых строгих в России. У оппозиционера наблюдаются клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, приводящего к постоянной боли в спине, потери чувствительности ног и рук. Также у него сильный кашель и высокая температура.

В письме отмечается, что Навальный просил, чтобы его обследовал и лечил выбранный им врач, что является правом любого гражданина России. После отклонения этой просьбы он объявил голодовку в знак протеста.

Письмо подписали всемирно известные личности — режиссер Джей Джей Абрамс, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк, Герта Мюллер и Орхан Памук, писатели Джоан Роулинг, Майкл Каннингем, Нил Гейман, Марк Леви, Амели Нотомб, Салман Рушди, Патрик Зюскинд, Том Стоппард, Майкл Ондатже, актеры Бенедикт Камбербэтч, Алан Камминг, Дэвид Духовны, Рэйф Файнс, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Иэн Маккелен, Билл Найи, Ванесса Редгрейв, Кристин Скотт Томас, участник группы АВВА Бьорн Ульвеус и фронтмен группы Radiohead Том Йорк.

Лечащие врачи Навального в тот же день опубликовали в «Новой газете» открытое письмо к директору ФСИН Александру Калашникову, отметив, что состояние оппозиционера близко к критическому. «У пациента развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию — 7,1 ммоль/л), и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца», — говорится в письме.

Медики просят провести срочный консилиум «для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом». Авторы письма готовы незамедлительно начать переговоры и «сделать все возможное сегодня, так как любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям» для жизни и здоровья Навального.

По мнению самого оппозиционера, к нему не допускают независимого гражданского врача, так как боятся выяснить, что потеря чувствительности его конечностей связана с прошлогодним отравлением «Новичком» «или каким-то новым, я уж не удивлюсь».

Интересно, сработает ли обращение личностей мирового значения, подействует ли это на Путина? Допустим ли вариант того, что этого — самого сильного и яркого оппонента, власти намеренным образом лишают здоровья? Чтобы в будущем у Навального за заботами о поддержании нормальной жизнедеятельности уже просто не хватало сил на занятия политикой.

Своим мнением по этим вопросам поделились с # российские эксперты.

Владислав Иноземцев, политический деятель, доктор экономических наук, социолог:

— Я думаю, что никакие обращения к Путину сейчас – ни деятелей культуры (пусть и самых выдающихся), ни политиков, ни президента США – не способны повлиять на положение Навального. Мне кажется, что чем более активно обсуждается ситуация вокруг Алексея Анатольевича, вокруг его содержания в колонии, тем хуже будут к нему относиться в правоохранительной системе.

Сейчас Путин считает Навального своим врагом. Он твердо намерен идти до конца. И если Навальный хочет выжить в колонии, он должен привлекать как можно меньше внимания. Соответственно, если его соратники хотят сохранить какие-то свои структуры, они тоже должны сейчас, на мой взгляд, занимать максимально тихую, спокойную позицию. Мы видели с одной стороны, что в пятницу прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией, мы также видели сегодня, что, не дожидаясь 500 тысяч подписей, которые они не способны собрать, соратники Навального назначили новый митинг на 21 апреля. На мой взгляд, это решение достаточно отчаянное. Итогом будет то, что соберется не слишком много народа. Власть подавит этот митинг с еще большей жестокостью, чем 23 и 31 января. В результате – говорю это с большой грустью – Навальный как серьезный консолидатор протеста и как лидер российской оппозиции на сегодня закончился. В том плане, что власть не даст возможности его сторонникам ни участвовать в выборах, ни вести какую-то осознанную политическую деятельность. Тем самым подчеркнув, что любая попытка усомниться в легитимности российской власти, в ее способности управлять страной рассматривается как экстремизм и терроризм. Поэтому я думаю, что на сей день никакие петиции, обращения – от кого бы они ни исходили – не помогут. Освобождение Навального может стать результатом сложных, в том числе международных переговоров, как это было с Ходорковским, но никакого нажима, особенно нажима с точки зрения улицы, власть, безусловно, не потерпит.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе:

— Я, безусловно, допускаю, что Навального целенаправленно убивают в российской тюрьме, как его уже пытались убить с помощью яда группы «Новичок». Состояние Навального сейчас является одной из главных тем в международной политике и, если ему не будет предоставлена необходимая помощь, или он, не дай Бог, будет убит, реакция мирового сообщества должна быть в этот раз совсем иной, нежели беспокойство или просто санкции.

Вообще, действия Кремля сейчас вполне укладываются в одну линию: медленное уничтожение Навального в незаконном заключении, высылка американских дипломатов и закрытие фондов поддержки гражданского общества, признание всех оппозиционных сил (ФБК, штабов Навального и т.д.) экстремистами, что влечёт за собой уголовные дела, размещение войск во всех соседних странах. Всё это одна линия, ведущая Россию Путина по пути Северной Кореи. Я ожидаю, что скоро они могут вернуть смертную казнь и начать уничтожать «врагов отчизны».