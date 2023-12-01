Согласно опубликованному в пятницу докладу Информационного центра по смертной казни (Death Penalty Information Center), 50% американцев считают, что высшая мера наказания в США несправедлива. Это наибольшее число жителей США, не одобряющих смертную казнь, с начала проведения таких опросов в 2000 году.

В докладе также отмечается постоянное снижение количества приведенных в исполнение казней и вынесенных смертных приговоров в США на протяжении последних девяти лет. В этом году преступников казнили только в пяти штатах – Техасе, Флориде, Миссури, Оклахоме и Алабаме, что является самым низким показателем за последние 20 лет. В общей сложности, были казнены 24 осужденных. В семи штатах были вынесены смертные приговоры (21). В среднем, перед приведением приговора в исполнение, казненный проводит за решеткой 23 года.

Смертные казни запрещены или не приводятся в исполнение в 30 штатах США. (Голос Америки)