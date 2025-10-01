До введения моратория приговоренных к смертной казни в Кыргызстане расстреливали.

Днем 27 сентября 17-летняя школьница Айсулуу из села Барскоон в Иссык-Кульской области села в попутку. По словам ее родных, подросток направлялась в соседний город Каракол, чтобы навестить подругу.

Следователи выяснили, что водитель машины, 41-летний мужчина, вывез подростка в соседнее село и изнасиловал через 15 минут после того, как девочка села в его машину. Позже он проехал с ней еще 60 км., потом остановился у пруда, где задушил ее.

Тело школьницы, по данным милиции, подозреваемый выбросил у трассы по дороге в Бишкек — примерно в 120 км от столицы Кыргызстана. Мужчина попытался скрыть следы преступлений: помыл и оставил свой автомобиль, а также избавился от телефона и сим-карты, сообщила пресс-служба МВД.

Однако правоохранителям удалось задержать его в Бишкеке. В МВД сообщили, что ему 41 год, он был ранее судим. Полное имя задержанного не раскрывается, в пресс-релизе ведомства указаны лишь его инициалы — «А.К.». Милиция также не уточняет, по каким статьям он был ранее судим. (bbc.com)