После того, как убийство 17-летней школьницы в Кыргызстане вызвало широкий общественный резонанс, президент страны Садыр Жапаров поручил разработать проект закона, который позволит применять смертную казнь к осужденным за изнасилования детей.
1 октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил разработать законопроект о введении смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
«Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными. […] Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем президента», — добавил пресс-секретарь.
Впервые мораторий на смертную казнь в Кыргызстане был введен в 1998 году первым президентом страны Аскаром Акаевым. Позже он несколько раз продлевался, окончательно высшая мера наказания была упразднена в 2007 году.
До введения моратория приговоренных к смертной казни в Кыргызстане расстреливали.
Днем 27 сентября 17-летняя школьница Айсулуу из села Барскоон в Иссык-Кульской области села в попутку. По словам ее родных, подросток направлялась в соседний город Каракол, чтобы навестить подругу.
Видеокамеры на сельской заправке Барскоона засняли, как школьница села в автомобиль марки Honda Stream в 12:45.
Следователи выяснили, что водитель машины, 41-летний мужчина, вывез подростка в соседнее село и изнасиловал через 15 минут после того, как девочка села в его машину. Позже он проехал с ней еще 60 км., потом остановился у пруда, где задушил ее.
Тело школьницы, по данным милиции, подозреваемый выбросил у трассы по дороге в Бишкек — примерно в 120 км от столицы Кыргызстана. Мужчина попытался скрыть следы преступлений: помыл и оставил свой автомобиль, а также избавился от телефона и сим-карты, сообщила пресс-служба МВД.
Однако правоохранителям удалось задержать его в Бишкеке. В МВД сообщили, что ему 41 год, он был ранее судим. Полное имя задержанного не раскрывается, в пресс-релизе ведомства указаны лишь его инициалы — «А.К.». Милиция также не уточняет, по каким статьям он был ранее судим. (bbc.com)