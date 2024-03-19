Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) прекратит сотрудничество с сотнями специалистов, которые «связаны с какой-либо российской организацией», сообщил «РИА Новости» представитель CERN Арно Марсолье.

По его словам, речь идет примерно о 500 ученых, которые не живут в Швейцарии. «Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — отметил Марсолье.

Он также напомнил, что CERN не получает финансирования от России. «И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы», — добавил Марсолье.

CERN является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Она находится на границе Швейцарии и Франции, рядом с Женевой. В CERN входят 23 страны, но России среди них нет. До начала войны в Украине Россия имела статус наблюдателя при организации. Летом 2022 года CERN решила не продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой и Минском после истечения их сроков действия в 2024 году.

При этом до сих пор организация продолжала сотрудничество с российскими институтами, в частности с Институтом ядерной физики СО РАН имени Будкера в Новосибирске. CERN старается максимально способствовать участию ученых из России в своей работе, но российские специалисты уже начали передавать дела коллегам из других стран, говорил директор Института Павел Логачев.

В то же время еще в январе 2023 года в CERN возникла тупиковая ситуация, поскольку ученые не могли договориться, как указывать российских и белорусских исследователей в качестве соавторов их научных работ о Большом адронном коллайдере и указывать ли их вообще, писала The Guardian. Из-за этого задерживалась публикация более 70 исследований. При этом ученые из России и Беларуси составляли около 7% авторов научных материалов организации.

В итоге в CERN решили пока не обнародовать эти работы, хотя статьи после этого продолжали готовиться и их отправляли на рецензирование. Препринты работ появлялись на сервере arXiv, однако там авторы и организации, финансирующие исследования, не указывались.