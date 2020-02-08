Около 1 тыс. человек приняли участие в беспорядках в Казахстане

Около тысячи человек приняли участие в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил глава администрации региона Аскар Мырзахметов на пресс-конференции в одном из сел, пострадавших от беспорядков, 8 февраля. Ранее сообщалось, что в массовой драке принимали участие около 70 человек.

«В беспорядках участвовала почти тысяча человек», — цитирует его «РИА Новости». Как рассказал Мырзахметов, такое число участников групповой драки появилось после учета всех обстоятельств: в их число вошли люди, которые «находились где-то с краю», пишет «Газета.ру»» со ссылкой на «Интерфакс».

По словам заместителя премьер-министра Казахстана Бердибека Сапарбаева, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий беспорядков, конфликт носил бытовой характер. «Мы все граждане Республики Казахстан. Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло», — отметил он.

В этот же день стало известно, что почти 127 человек обратились к медикам после инцидента. 84 из них были отпущены домой. В киргизскую больницу после массовой драки обратились 17 казахстанцев и один гражданин Киргизии.

Конфликт между местными жителями произошел в ночь на 8 февраля в селе Масанчи. В результате восемь человек погибли и еще 40 пострадали. Среди раненых есть сотрудники полиции.

Причиной стычки и беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт, заявил ранее в субботу министр информации и общественного развития Даурен Абаев. По предварительной информации, были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля (iz.ru)