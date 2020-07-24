Око за око, зуб за зуб: армяне мечтают о «втором геноциде», чтобы потом…

Что ни говорите, но все же самым храбрым, смелым народом в мире являются армяне. Отвага викингов, шотландцев, турок, спартанцев и прочих воинственных народов, ни в какое сравнение не идет с невиданным мужеством армян.

Ну, посудите сами: представители какой еще нации, кроме армянской, могут похвастаться безудержной удалью, которая выразилась в том, чтобы в составе группы из пяти-шести человек напасть на одного и избить его? Отвечу сам: никакой.

Наверняка, многие видели видеокадры, сделанные в Брюсселе, на которых видно, как группа армян атакует азербайджанца и нещадно избивает.

Мерзавцы, избивая лежащего на земле беспомощного, окровавленного азербайджанца, требуют от него сказать, что он баран. Представляете, шакалы, стаей напавшие на льва, хотят видеть в нем барана. В ответ же азербайджанец лишь твердит: «Это не по-мужски».

Эти негодяи, которые (как и большинство соплеменников) и понятия не имеют о чести, достоинстве и мужестве, не взирая ни на что, продолжают экзекуцию. Да, они избили нашего соотечественника, но сломать его не смогли. Фактически азербайджанец доказал, что он даже битый стоит на порядок выше «носителей древней культуры», как в цивилизационном развитии, так и в понимании мужества.

А ранее армяне и вовсе поразили мир своим «героизмом». На днях в социальных сетях распространились видеокадры с акции протеста армян в Лос-Анджелесе перед консульством Азербайджана. И здесь не обошлось без столкновения между армянами и азербайджанцами. И если в Брюсселе «бесстрашные» армяне вшестером напали на одного, то в Лос-Анджелесе хаи показали настоящий образец «мужества»: около четырех тысяч против 40-50 азербайджанцев. Зверства хаев наглядно показали, каким «многострадальным» народом они являются.

Бессильная злоба «непобедимых» армян вполне понятна. После того, как с 12-го по 15-ое июля армянские вояки на армяно-азербайджанской границе потеряли убитыми и ранеными около 100 голов, их соплеменники решили отомстить вот таким подлым образом.

Азербайджанцы не остались в долгу, и избили нескольких армян в Москве. То есть, как всегда армяне спровоцировали нас на ответные действия, чтобы впоследствии завопить на весь мир об очередном «геноциде» со стороны азербайджанцев. Кстати, теперь становится понятным, как и почему возник «геноцид армян» 1915 года. И тогда орда армянских головорезов, воспользовавшись военными действиями во время Первой мировой войны, нанесла удар в спину туркам. Вооруженные до зубов армяне истребляли мирное турецкое население, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. Турки ответили, армяне завыли и придумали «геноцид». Нынешние армяне достойны своих предков, и идут по их стопам.

Стоит отметить, что некоторые азербайджанцы призывают не поддаваться на провокации армян и сохранять спокойствие. Я абсолютно не согласен с этим призывом. В отношении армян (не только армян, но и вообще в отношении врагов) должен действовать единственно верный принцип: око за око, зуб за зуб.

Наше зашкаливающее миролюбие и добродушие уже сыграли с нами злую шутку в 90-ых годах прошлого века. Наша мягкотелость обернулась потерей 20 процентов азербайджанских земель. А отступить перед взбесившимся зверем означает лишь одно: он войдет во вкус, и, почувствовав безнаказанность, не остановится ни перед чем. И потому ядовитое жало подколодной земли нужно вырвать уже сейчас, иначе будет поздно.

Кому-то может показаться, что армяне, в силу известных обстоятельств, лишь в отношении азербайджанцев умело пользуются численным преимуществом. Это вовсе не так. И вот вам относительно недавний пример.

В июне прошлого года в Иерусалиме произошел инцидент с участием армян. 60 студентов армянской церкви атаковали двух молодых евреев, которые шли по улице Армянского патриархата, и били до тех пор, пока тем не потребовалась медицинская помощь.

Как видите, дело не в национальности, а в подлой, шакальей сущности армян, которые нападают лишь тогда, когда их, как минимум, в десять-двадцать раз больше. В противном случае у них есть только один способ борьбы: бег. Вот этот вид сражения армяне освоили на «отлично»…