Решение об атаке дронов на Кремль, о которой власти РФ сообщили накануне, было принято в США, заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Попытки Киева и Вашингтона «откреститься» от инцидента, который в Кремле назвали «терактом» и «покушением» на Владимира Путина, по словам Пескова, «смехотворны».

«Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств», — сказал Песков.

Он уточнил, что такая оценка дана на основе данных, которые получают российские «специальные службы». Москва, по словам Пескова, рассматривает различные варианты ответа, но речь может идти только о «продуманных» шагах, которые соответствуют интересам страны.

Состояние психики Путина, как следует из заверений Пескова, осталось стабильным — он не будет проводить специального обращения, внепланово созывать Совбез и намерен выступить на параде 9 мая на Красной площади. Президент «всегда ведет себя спокойно и собранно, четко отдает команды», заверил Песков (его цитируют «РИА Новости» и «Интерфкакс»).

Охрана президента будет усилена, в том числе «в контексте подготовки к параду ко Дню Победы», сообщил он. «В целом, резиденция президента охраняется», — добавил Песков. (moscowtimes.ru)